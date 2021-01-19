Son dakika haber! DEVA Parti'li Yeneroğlu: "Farklı fikirlere ve ifadelere saygı duymazsak huzur içinde yaşayamayız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haber! DEVA Parti'li Yeneroğlu: "Farklı fikirlere ve ifadelere saygı duymazsak huzur içinde yaşayamayız"

19.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:43
Son dakika haber! DEVA Parti'li Yeneroğlu:

Son dakika haber... DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Farklı fikirlere ve ifadelere saygı duymazsak bu ülkede huzur içerisinde yaşayamayız. Hele hele şiddeti teşvik eder ya da meşru göstermeye başlarsak işte o zaman bu ateş hepimizi yakar." dedi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Farklı fikirlere ve ifadelere saygı duymazsak bu ülkede huzur içerisinde yaşayamayız. Hele hele şiddeti teşvik eder ya da meşru göstermeye başlarsak işte o zaman bu ateş hepimizi yakar." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na gerçekleştirilen saldırıları eleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile gazeteciler Elif Çakır, Yıldıray Oğur ve Taha Akyol'u isim vererek alenen hedef gösterdiğini iddia eden Yeneroğlu, "İktidar ve onun ortağı olarak görünen devlet yönetiminde esas söz sahibi olan siyasi parti, kendilerini eleştiren tüm gazetecileri ve siyasetçileri gayri meşru bir biçimde had bildirilmesi gereken engel olarak görmektedir." diye konuştu.

Toplumların gelişmesinin yegane yolunun ifade özgürlüğü olduğunu belirten Yeneroğlu, "İnsanların düşüncelerini özgürce açıklayamadıkları bir ülkede hiçbir gelişme mümkün olamaz. Farklı fikirlere ve ifadelere saygı duymazsak bu ülkede huzur içerisinde yaşayamayız. Hele hele şiddeti teşvik eder ya da meşru göstermeye başlarsak işte o zaman bu ateş hepimizi yakar." değerlendirmesinde bulundu.

Yeneroğlu, sözün devre dışı kaldığı, siyasal şiddetin siyasetçilere ve gazetecilere yöneldiği bir ortamda demokrasiden söz edilemeyeceğini, toplumsal huzur ve refahın baskıcı bir iklimde hayat bulamayacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır Emre Taşdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! DEVA Parti'li Yeneroğlu: "Farklı fikirlere ve ifadelere saygı duymazsak huzur içinde yaşayamayız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 11:56:22. #1.14#
title