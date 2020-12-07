Son dakika haber: Dev yatırımlarla Keykubat Mahallesi'nin geneli yenilendi
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Son dakika haber: Dev yatırımlarla Keykubat Mahallesi'nin geneli yenilendi

07.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:12
Son dakika haber: Dev yatırımlarla Keykubat Mahallesi'nin geneli yenilendi

Son dakika haberine göre Keykubat Mahallesinde 11 kilometre uzunluğunda havai hatları yeraltına aldıktan sonra asfalt çalışmalarına başlayan Melikgazi Belediyesi, mahallede toplamda 8 kilometre yeni asfalt serdi.

Keykubat Mahallesinde 11 kilometre uzunluğunda havai hatları yeraltına aldıktan sonra asfalt çalışmalarına başlayan Melikgazi Belediyesi, mahallede toplamda 8 kilometre yeni asfalt serdi.

Keykubat Mahallesinde KASKİ ve KCETAŞ gibi alt yapı kurumlarıyla işbirliği içinde çalışarak kısa zamanda dev yatırım yaptıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Keykubat Mahallemizin estetiğini bozan havai hatlar yerin altına alınarak hem daha estetik hem daha güvenli hale geldi. Bunların alta alınmasıyla beraber yollar bin metre bordür ve gerekli alanlarda çeşitli duvar işleri yapıldı. Yapılan çalışmalardan sonra 13 bin ton asfalt kullanarak toplamda 8 kilometre asfalt sererek yollarımızı yeniledik. Yepyeni bir görünüm kazanan Keykubat Mahallemize yapmış olduğumuz çalışmalarımız hayırlı olsun. Melikgazi Belediyesi olarak asfalt, ağaçlandırma, park ve kaldırım konusunda yoğun hizmetlerimiz oldu. Bundan sonrada devam edecek" dedi. - KAYSERİ

Son dakika haber: Dev yatırımlarla Keykubat Mahallesi'nin geneli yenilendi
Son dakika haber: Dev yatırımlarla Keykubat Mahallesi'nin geneli yenilendi
Son dakika haber: Dev yatırımlarla Keykubat Mahallesi'nin geneli yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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