Son dakika haber! DEÜ'den döner sermaye kesintileriyle ilgili açıklama Son dakika haberlerine göre DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi'nde çalışanların ek ödemelerde kesinti yapıldığını iddia ederek eylem düzenlemesi üzerine hastane yönetimi yazılı bir açıklama yaptı.

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi'nde çalışanların ek ödemelerde kesinti yapıldığını iddia ederek eylem düzenlemesi üzerine hastane yönetimi yazılı bir açıklama yaptı. Hastane Başhekim Vekili Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü tarafından yapılan açıklamada döner sermaye gelirlerinin mevzuat çerçevesinde belirlendiği hatırlatılarak ek ödemelerde yaşanan yaklaşık yüzde 20'lik kesintinin hastane yönetiminin keyfi bir uygulaması olmadığı belirtildi.

DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü, DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi'nin de Ege Bölgesi'ndeki pandemi hastanelerinden biri olarak belirlendiğini ifade ederek hastanedeki bütün iş ve işlemlere ilişkin süreçlerin yeniden planlandığını kaydetti. Yaklaşık 2,5 ay süren bu dönemde, acil servis hariç polikliniklerin ya geçici süreyle hizmet vermediğini ya da pandemi servisine uygun olarak kullanıldığını anlatan Küçükgüçlü, hasta sayısının azaldığına dikkat çekerek, "Döner sermayeye konu olan tahakkuk tutarı da düşmüştür. Doğal olarak hastanedeki mesai arkadaşlarımızın döner sermayeden aldıkları ek ödemelerde değişiklik olmuştur. Diğer bir ifadeyle ek ödemelerde yaşanan yaklaşık yüzde 20'lik kesintinin hastane yönetiminin keyfi bir uygulaması ya da tasarrufu ile yakından uzaktan ilgisi yoktur. Ortada ne bir hak gaspı, ne de haksızlığa uğratılmak isten insanlar vardır. Burada bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; döner sermaye gelirlerinin nasıl ve ne şekilde dağıtılacağı ilgili mevzuat çerçevesinde bellidir. Yasalarla belirlenmiş bu durumu, hiç kimse keyfi olarak kullanamaz" diye konuştu.

1 Haziran 2020 itibariyle başlatılan normalleşme sürecinde sağlık çalışanlarının yaşadığı zorluklar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü, kurumun zan altında bırakılmasının doğru olmadığını dile getirerek pandemi sürecinde çalışanların yanında yer aldıklarını belirtti. Prof. Dr. Küçükgüçlü şöyle devam etti: "Hastanemiz siyasetin oyun alanı değildir. Bu konuda herkesin daha duyarlı ve dikkatli olmasını arzuluyoruz. Hastanemiz içinde bazı provokatif eylem ve söylemlerin öncelikle hasta ve hasta yakınlarına zarar verdiğini; son derece tehlikeli olan virüsün bulaş riskini artırdığını yeri gelmişken hatırlatmak istiyoruz. Hastane yönetimi olarak, eleştirilere açık olduğumuzu, ancak bu şekildeki davranışları asla kabul etmeyeceğimizi de belirtmek istiyoruz."BALÇOVA BELEDİYESİ'NDEN TALEPLERİ SIRALADI

Döner sermaye gelirlerinin hastanenin iç işleyişiyle ilgili bir konu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü, kıdem tazminatının fona devredilmesi konusunun üniversiteyle ilgili olmadığını ifade etti. Küçükgüçlü, "Sağlık yerleşkemizin bulunduğu Balçova Belediyesi'nin hizmetleri ile yaşanan sıkıntılar, vatandaşlarımız tarafından sıklıkla bize iletiliyor. Balçova Belediye Başkanının kendi sorumluluğu ve yetkisinde bulunmayan; hakkı ve hukuku olmayan bir konuda, üniversitemiz içinde açıklama yapması ise tam bir hadsizlik ve saygısızlıktır. Belediye başkanı, öncelikle kendi çalışanlarına virüsten koruyucu önlemler aldırmalı, hizmet binalarında fiziki mesafe kurallarını uygulatmalı ve ilçe genelinde etkili dezenfektan işlemi yapmalıdır. Çalışanlarımızın canını dişine taktığı bir dönemde; hastanemizi protesto etmek yerine asli görevini yapmalıdır. Önümüzdeki süreçte, gerekli önemlerimizi alarak hastalarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA