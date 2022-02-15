Son dakika haber! Destici: (Yazıcıoğlu'nun ölümü) Hatası, ihmali, kusuru, kastı olan herkes yargı önüne çıkana kadar takibimiz devam edecek"
AA, Hüseyin Bardakcı - Güncel
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Son dakika haberine göre Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin gelişi Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması TBMM - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin gelişi
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması TBMM - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)