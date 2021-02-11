Son dakika haberi | Destici: Mücadelemiz, bir tek terörist kalmayana dek devam edecektir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Destici: Mücadelemiz, bir tek terörist kalmayana dek devam edecektir

11.02.2021 01:09 | Son Güncelleme: 11.02.2021 01:22
Son dakika haberi | Destici: Mücadelemiz, bir tek terörist kalmayana dek devam edecektir

Bir son dakika haberine göre BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Pençe Kartal-2 Harekatı sırasında şehit olan 2 asker için başsağlı dileğinde bulunarak, "Devletimizin, güvenlik güçlerimiz eliyle terörün tüm unsurlarına karşı topyekun sürdürdüğü mücadele, bir tek vatan haini ve bir tek terörist kalmayana dek devam...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Pençe Kartal-2 Harekatı sırasında şehit olan 2 asker için başsağlı dileğinde bulunarak, "Devletimizin, güvenlik güçlerimiz eliyle terörün tüm unsurlarına karşı topyekun sürdürdüğü mücadele, bir tek vatan haini ve bir tek terörist kalmayana dek devam edecektir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada, 2 askerin şehit olması ve 4 askerin de yaralanması üzerine yazılı açıklama yaptı. Şehit ve yaralı haberini üzülerek öğrendiğini kaydeden Destici, "Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu tür hain, kahpe terör saldırıları; güvenlik güçlerimizin hem ülke sınırlarımız içerisinde hem dışında kararlılıkla sürdürdükleri harekatlara engel olamayacak ve inkıtaya uğratamayacaktır. Devletimizin, güvenlik güçlerimiz eliyle terörün tüm unsurlarına karşı topyekün sürdürdüğü mücadele bir tek vatan haini ve bir tek terörist kalmayana dek devam edecektir" ifadelerini kullandı.Güvenlik güçlerine Allah'tan yardım duasında bulunan Destici, Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Faik Öztrak Muharrem İnce Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Barış Manço Hande Erçel Seren Serengil Nesrin Cavadzade
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Metin Oktay Sergen Yalçın Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Uzay İzmir Milli Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Destici: Mücadelemiz, bir tek terörist kalmayana dek devam edecektir - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 01:26:39. #1.15#
title