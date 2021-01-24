Son dakika haber! Destici'den HDP Esenyurt ilçe binasında PKK elebaşının afiş ve posterlerinin asılmasına tepki Açıklaması
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Son dakika haber! Destici'den HDP Esenyurt ilçe binasında PKK elebaşının afiş ve posterlerinin asılmasına tepki Açıklaması

24.01.2021 19:53 | Son Güncelleme: 24.01.2021 19:56
Son dakika haber! Destici'den HDP Esenyurt ilçe binasında PKK elebaşının afiş ve posterlerinin asılmasına tepki Açıklaması

Son dakika haberlerine göre BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP Esenyurt ilçe binasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asılmasına ilişkin, "Anayasamız ve yasalarımız gereği ya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesine başvurmalı ya...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP Esenyurt ilçe binasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asılmasına ilişkin, "Anayasamız ve yasalarımız gereği ya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesine başvurmalı ya da TBMM'de grubu bulunan bir siyasi partimiz bunu yapmalı ve HDPKK kapatılmalıdır." ifadesini kullandı.

Destici, yazılı açıklamasında, Esenyurt'taki HDP ilçe binasında terör örgütü PKK elebaşının afiş ve posterlerinin bulunduğunu hatırlattı.

HDP Esenyurt binasında ortaya çıkan görüntülerin kendileri için sürpriz olmadığını belirten Destici, "Şayet bakılsa pek çok HDP il, ilçe binalarında bu görüntülerle karşılaşılacaktır. Meclis'te PKK-PYD lehine, devletimiz, ülkemiz ve milletimiz aleyhine ortaya koydukları bölücü ve hasmane tavır da ortadadır." değerlendirmesini yaptı.

Destici, HDP'ye devletten her yıl 70 milyon para verilerek faaliyetine devam ettirilmesinin, demokrasi açısından büyük ayıp olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu durum terörle canı pahasına mücadele eden güvenlik güçlerimizin emeğine, şehitlerimizin aziz hatırasına da saygısızlıktır. Artık durum tahammül boyutunu aşmıştır. Anayasamız ve yasalarımız gereği ya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesine başvurmalı ya da TBMM'de grubu bulunan bir siyasi partimiz bunu yapmalı ve HDPKK kapatılmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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