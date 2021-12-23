Son dakika haber: Derya'yı barışma teklifini kabul etmediği için öldürmüş - Haberler
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Son dakika haber: Derya'yı barışma teklifini kabul etmediği için öldürmüş

Son dakika haber: Derya'yı barışma teklifini kabul etmediği için öldürmüş
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Semih Sayın'ın (40) bir süre önce ayrıldığı kadın arkadaşı Derya Gül'ü (35) tabancayla vurarak öldürüp intihar ettiği olaya ilişkin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Semih Sayın'ın (40) bir süre önce ayrıldığı kadın arkadaşı Derya Gül'ü (35) tabancayla vurarak öldürüp intihar ettiği olaya ilişkin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Sayın'ın, Derya Gül'ü barışma teklifini kabul etmediği için öldürdüğü belirlendi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Karaçulha Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Derya Sayın ile bir süre önce ayrıldığı kadın arkadaşı Derya Gül arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Semih Sayın, evin bahçesinde tabancayla Gül'e ateş etti. Derya Gül kanlar içerisinde yere yığılırken, evden çıkıp 50 metre ilerideki otomobiline binen Sayın, tabancayı başına dayayıp tetiği çekti. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Derya Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Semih Sayın da kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Derya Gül'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Derya Gül'ün cenazesi memleketi Kayseri'de, Semih Sayın'ın cenazesi ise Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.

Bu arada, Semih Sayın'ın kendisinden ayrılan Derya Gül'ü barışmak için sürekli rahatsız ettiği, tekliflerine olumsuz yanıt alınca da öldürdüğü belirtildi.


Son dakika haber: Derya'yı barışma teklifini kabul etmediği için öldürmüş

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Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri

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