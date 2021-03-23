Son dakika... Dernek lokalinde tüfekle ateş açtı, saçmalar eve isabet etti

Son dakika haberleri: KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir dernek lokalinde kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu saçmalar, lokalin karşısında bulunan bir evin penceresinden girerek duvarına isabet etti.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir dernek lokalinde kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu saçmalar, lokalin karşısında bulunan bir evin penceresinden girerek duvarına isabet etti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Karabaş Mahallesi İskete Sokak üzerinde meydana geldi. Bir derneğin lokalinde kimliği belirsiz kişi, bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, lokalin karşısında bulunan bir evin penceresinden girerek duvara isabet etti. Evde bulunan kişiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, lokalin önünde ve saçmaların isabet ettiği evde incelemelerde bulundu. Ev sahibinin ifadesine başvuran polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı