Son dakika haber! Derik'te çalıntı motosiklet denetimi; 11 gözaltı
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Son dakika haber! Derik'te çalıntı motosiklet denetimi; 11 gözaltı

Son dakika haber! Derik'te çalıntı motosiklet denetimi; 11 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre MARDİN'in Derik ilçesinde jandarmanın yaptığı çalışmayla motor ve şasi numarası silinmiş, plakası olmayan 11 motosiklete el konuldu, 11 kişi gözaltına alındı.

MARDİN'in Derik ilçesinde jandarmanın yaptığı çalışmayla motor ve şasi numarası silinmiş, plakası olmayan 11 motosiklete el konuldu, 11 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derik ilçesinde, çalıntı motosikletlerin bulunmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan denetimlerde motor ve şasi numaraları silinmiş, plakaları olmayan 11 motosiklete el konuldu. İncelemede motosikletlerin çalıntı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 11 sürücünün, jandarmadaki işlemleri devam ediyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

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