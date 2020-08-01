Son dakika haber: Derik'te 85 yıldır aralıksız akan çeşme için restorasyon isteği
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Son dakika haber: Derik'te 85 yıldır aralıksız akan çeşme için restorasyon isteği

Son dakika gelişmesine göre MARDİN'in Derik ilçesinde, vatandaşların su ihtiyacını karşıladığı çeşme, 1935 yılından beri aralıksız akmaya devam ediyor.

Son dakika haber: Derik'te 85 yıldır aralıksız akan çeşme için restorasyon isteği
01.08.2020 09:15 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:14

MARDİN'in Derik ilçesinde, vatandaşların su ihtiyacını karşıladığı çeşme, 1935 yılından beri aralıksız akmaya devam ediyor. İlçe halkı çeşmenin tarihi bir değeri olduğunu belirterek, restore edilmesini istiyor.

Derik ilçe merkezinin en büyük mahallelerinden Cevizpınar'da 85 yıldır aralıksız akan çeşme, ilçe halkının bir yandan içme suyu ihtiyacını karşılarken diğer yandan da yaz mevsiminde sıcaktan bunalıp serinlemek isteyenlerin önemli duraklarından oldu. İlçe sakinleri, kendileri için tarihi bir değere sahip olan çeşmenin restorasyonunun yapılmasını istiyor. 

'BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEM ARZ EDEN BİR ÇEŞME'İlçe halkından Zekariya Sabuncu (63), çocukluk yıllarındaki hatıralarında bu çeşmede kadınların halıları, bulaşıkları yıkadıklarını anlatarak, "Bu çeşmeden akan su dağdan geliyor. Dağdaki su akışı uzun yıllara dayanır. Belki yüzlerce, binlerce yıldır aralıksız akıyor. Biz bu suyu kullanıyoruz. İnsanlar gelip içme suyu olarak alıp evlerine götürüyor. 24 saat boyunca akıyor. Sürekli aktığı için gideri de bahçelere kullanılıyor. Bu suyu almak için dışarıdan gelenler de oluyor. Bizim için çok önem arz eden bir çeşme. Restorasyon yapılmasını istiyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

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