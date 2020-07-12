Son dakika haber | Dereye uçan traktörün sürücüsü öldü
Son dakika haberine göre Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
12.07.2020 09:12 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:40
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Onurlu köyü Kiliseardı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemal Sarak idaresindeki traktör, ot biçerken tarla kenarındaki dereye uçtu. Traktörün altında kalan Sarak, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ceset, AFAD ekipleri tarafından traktörün altından çıkarıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(İHA)
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Kaynak: İHA