Son dakika haber | Dereye uçan traktörün 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
06.03.2021 12:30 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:34
Son dakika haberleri... Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, dün 17.00 civarında Aksu ilçesi Karaçalı Mahallesi Taşköy sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 17 yaşında ki Mustafa El Muhammed idaresindeki 07 AN 270 plakalı traktör dereye uçtu. Kazada traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Traktör sürücüsünün cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı