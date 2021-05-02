Son dakika haber: Dereye polis baskını... Yüzen çocuklar ve halı yıkayan vatandaşlar polisi görünce böyle kaçtı
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Son dakika haber: Dereye polis baskını... Yüzen çocuklar ve halı yıkayan vatandaşlar polisi görünce böyle kaçtı

İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖNÜL - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Dereye polis baskını... Yüzen çocuklar ve halı yıkayan vatandaşlar polisi görünce böyle kaçtı Uludağ'ın azgın kar sularıyla buluşan Deliçay'da yüzen ve halı yıkayan vatandaşlara yapılan polis baskını drone ile havadan görüntülendi Bursa'da 31 dereceyi bulan sıcaklıktan bunalan çocuklar ve...

Dereye polis baskını... Yüzen çocuklar ve halı yıkayan vatandaşlar polisi görünce böyle kaçtı

Uludağ'ın azgın kar sularıyla buluşan Deliçay'da yüzen ve halı yıkayan vatandaşlara yapılan polis baskını drone ile havadan görüntülendi

BURSA - Bursa'da 31 dereceyi bulan sıcaklıktan bunalan çocuklar ve gençler, Uludağ'ın azgın kar sularıyla beslenen Deliçay'da yüzdü. Onlarca genç ve çocuğun tam kapanmaya uymadığı ihbarı üzerine operasyon yapan polis, vatandaşları dağıttı. Derede yüzenler polisi görünce arkalarına bakmadan kaçarken o anlar drone ile görüntülendi.

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi Deliçay üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tam kapanmanın uygulandığı Bursa'da sokak kısıtlamasını hiçe sayan gençler ve çocuklar, maske ve mesafeyi hiçe sayıp derede yüzdü. Bazı mahalle sakinleri de derede halı yıkadı.

İhbar üzerine Deliçay'a giden polis ekiplerini gören vatandaşlar koşarak kaçmaya çalıştı. O anlar drone ile havadan görüntülenirken; polis ekipleri sokakta maskesiz yürüyen bir kişiye 3 bin 150 lira ceza kesti.

Son dakika haber: Dereye polis baskını... Yüzen çocuklar ve halı yıkayan vatandaşlar polisi görünce böyle kaçtı
Son dakika haber: Dereye polis baskını... Yüzen çocuklar ve halı yıkayan vatandaşlar polisi görünce böyle kaçtı
Son dakika haber: Dereye polis baskını... Yüzen çocuklar ve halı yıkayan vatandaşlar polisi görünce böyle kaçtı
Son dakika haber: Dereye polis baskını... Yüzen çocuklar ve halı yıkayan vatandaşlar polisi görünce böyle kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖNÜL

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