Son dakika haber... Dereli'de yaşanan seli evinin balkonundan çektiği görüntüler ile ilk o duyurdu.
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Son dakika haber... Dereli'de yaşanan seli evinin balkonundan çektiği görüntüler ile ilk o duyurdu.

Son dakika haberi... Dereli'de yaşanan seli evinin balkonundan çektiği görüntüler ile ilk o duyurdu.

24.08.2020 13:58 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:15

Dereli'de yaşanan seli evinin balkonundan çektiği görüntüler ile ilk o duyurdu..."Tek amacım çektiğim görüntüler ile insanları uyarmaktı, bunu da yaptığıma inanıyorum"
Giresun'un Dereli ilçesinde önceki akşam yaşanan seli evinin balkonundan çektiği görüntüler ve sosyal medya paylaşımları ile duyuran Müslüm Çolak o anları anlattı
Müslüm Çolak:
"Önce tanıdıklarımı tek tek arayarak uyarmaya çalıştım ama baktım tek tek arama ile olmuyor ben de cep telefonundan herkesi uyarmak amacıyla canlı yayına başladım"
GİRESUN - Giresun'un Dereli ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı yaşanan seli evinin balkonundan çektiği görüntüler ve sosyal medya paylaşımları ile duyuran Müslüm Çolak, yaşadığı o korku dolu anları anlattı.
Dereli'de bulunan iş yerini yağış nedeniyle erken kapattığını evine gittiğini söyleyen Müslüm Çolak, "O gece ben dükkanımı sağanak yağmur nedeniyle erken kapattım. Eve çıktım evin balkonunda yağışı izlerken sel suları şehir içine doğru gelmeye başladı. Sonra bir kaç arkadaşımı arayarak uyarmak istedim. Baktım tek tek arama ile olmuyor ben de cep telefonundan herkesi uyarmak amacıyla canlı yayına başladım. Sel şiddetini arttırdı, yukarıdaki düğün salonunda düğün vardı. Düğün salonunun önünde park halinde bulunan araçlar baktım sel sularına kapılarak geldiğini gördüm. Bazı araçların içerisinde insanlarda vardı, araç içindeki insanlar görünce dehşete kapılarak çok korktum. Tek amacım insanları uyarmaktı, bunu da yaptığıma inanıyorum. O geceyi kelimelerle anlatamam" dedi.

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Son dakika haber... Dereli'de yaşanan seli evinin balkonundan çektiği görüntüler ile ilk o duyurdu.

Kaynak: İHA

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