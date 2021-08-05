Son dakika haber: Derebucak'ta Manavgat'taki yangın mağdurları için yardım kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Derebucak'ta Manavgat'taki yangın mağdurları için yardım kampanyası

Son dakika haber: Derebucak'ta Manavgat'taki yangın mağdurları için yardım kampanyası
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Konya'nın Derebucak ilçesinde, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir haftadır etkili olan orman yangınları dolayısıyla mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası düzenlendi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir haftadır etkili olan orman yangınları dolayısıyla mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası düzenlendi.

Derebucak İlçe Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen yardım kampanyasına ilçe halkının ilgisi yoğun oldu.

Bu kapsamda Manavgat'taki orman yangın bölgelerine acil ihtiyaç olduğu belirtilen mutfak eşyalarının yanı sıra, battaniye, yastık, yorgan, pike ve kuru bakliyattan oluşan malzemeler kısa süre içerisinde toplanarak yardım araçlarına yüklendi.

Yardım malzemesiyle dolu kamyonlar daha sonra Belediye hizmet binası önündeki toplama merkezinden hareket ederek Manavgat'taki afet bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, günün birlik ve beraberlik günü olduğunu belirterek, "Hep birlikte Türkiye'yiz. Belediyemiz öncülüğünde Manavgat orman yangını bölgeleri için ilçemizde toplanan yardım malzemeleri araçlarımızla yola çıkmıştır. Halkımıza verdiği büyük destekten dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Bakan Kurum: '(İnşa edilecek evlere yönelik eleştiriler) O eleştirileri yapanların sahadan Antalya'dan, Manavgat'tan, Akseki'den, Alanya'dan hiçbir...
Bakan Kurum: "(İnşa edilecek evlere yönelik eleştiriler) O eleştirileri yapanların sahadan Antalya'dan, Manavgat'tan, Akseki'den, Alanya'dan hiçbir...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Metin Oktay Caner Erkin Abdullah Avcı Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Derebucak'ta Manavgat'taki yangın mağdurları için yardım kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 11:58:28. #1.16#

title