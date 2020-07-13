Son dakika haber | Dere yatağına düşen inek saatlerce kurtarılmayı bekledi
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Son dakika haber | Dere yatağına düşen inek saatlerce kurtarılmayı bekledi

Bir son dakika haberine göre Bilecik'te, otlarken dere yatağına düşen ve ayağı kırılan inek, saatlerce kurtarılmayı bekledikten sonra sıkıştığı yerden kepçe yardımı ile çıkartıldı ve veteriner hekim kontrolünde kesildi.

Son dakika haber | Dere yatağına düşen inek saatlerce kurtarılmayı bekledi
13.07.2020 12:34 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:57

Bilecik'te, otlarken dere yatağına düşen ve ayağı kırılan inek, saatlerce kurtarılmayı bekledikten sonra sıkıştığı yerden kepçe yardımı ile çıkartıldı ve veteriner hekim kontrolünde kesildi.

Olay; Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyüne bağlı Kavaklıyüzü mevkiinde meydana geldi. Köyde büyükbaş hayvancılık yapan Yakup Tokmak, büyükbaş hayvanlarını otlaması için yeşillik alana saldı. Bir süre sonra bir büyükbaş hayvanın olmadığı fark eden adam ineğini aramaya çıktı. Bir süre sonra ineğinin yaklaşık 3 metre derinlikte dere yatağında düştüğünü gören Yakup Tokmak ve akrabaları hayvanı düştüğü yerden çıkarma çalıştı. Ne yaptıysa ayağı kırılan hayvanı düştüğü dere yatağından çıkaramayan Yakup Tokmak durumu hemen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e iletti. Konuya duyarsız kalmayan Başkan Tekin, dere bölgeye kepçe ve personel gönderdi. Belediye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası ağaçlar kesilerek inek sıkıştığı yerden kepçe yardımı ile kurtarıldı.

"Çare olarak Belediye Başkanımız Zekiye Tekin'e ilettik"

Yardımlarından dolayı Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e teşekkür eden Yakup Tokmak, "Büyükbaş hayvanlarımdan bir tanesi çiftliğimin yanındaki dere yatağına düşerek iki ağaç arasında sıkışmış. Çok uğraştık ama kendi imkanlarımız ile çıkartamadık. Çare olarak Belediye Başkanımız Zekiye Tekin'e ilettik o da bizlere yardımcı oldu. Belediye ekiplerine ve başkanımıza teşekkür ediyorum. İneğim dere yatağına düşünce birkaç kemiği kırılmış. Veteriner hekim kontrolünde kesilmesine karar verdik" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

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