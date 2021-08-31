Son dakika haber | Dere yatağına devrilen aracın sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bilecik'te kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen aracın sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Bilecik'te kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen aracın sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Akçapınar köyünde meydana geldi. Kurtköy istikametinden Akçapınar köyüne seyir halinde olan 26 RE 776 plakalı otomobilin sürücüsü Z.Ç., aracının hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç dere yatağına girerek devrildi. Bu esnada araçtan dışarı fırlayan sürücü, aracın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları incelemeler sonrası sürücünün cansız bedeni Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı