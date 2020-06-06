Son dakika haber... Depremzedeler için çadır kuruldu Son dakika haberi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde depremden zarar görenler için çadır kuruldu.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde depremden zarar görenler için çadır kuruldu.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5 Haziran günü AFAD verilerine göre saat 21,06'da yaşanan 5,0 şiddetindeki depremde can kaybı ve yaralanma olmazken, Pütürge ve Kale ilçelerinde 7 mahalle 20 evde ağır hasar olduğu açıklanmıştı.

Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Pütürge'de meydana gelen depremin hemen ardından, evleri ağır hasar gören vatandaşların barınma amaçlı çadırları Jandarma personeli tarafından kuruldu. - MALATYA

Kaynak: İHA