Son dakika haber... Depremzedeler için çadır kuruldu
Son dakika haberi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde depremden zarar görenler için çadır kuruldu.
06.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:03
Malatya'nın Pütürge ilçesinde depremden zarar görenler için çadır kuruldu.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5 Haziran günü AFAD verilerine göre saat 21,06'da yaşanan 5,0 şiddetindeki depremde can kaybı ve yaralanma olmazken, Pütürge ve Kale ilçelerinde 7 mahalle 20 evde ağır hasar olduğu açıklanmıştı.
Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Pütürge'de meydana gelen depremin hemen ardından, evleri ağır hasar gören vatandaşların barınma amaçlı çadırları Jandarma personeli tarafından kuruldu. - MALATYA
Kaynak: İHA