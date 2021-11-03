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Son dakika haber | Depoda çıkan yangında bilgisayarlar kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Depoda çıkan yangında bilgisayarlar kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber: Mersin'in Tarsus ilçesinde bilgisayar deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bilgisayar deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, yangın, Şehit Mustafa Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Solmaz İşhanı'nda bulunan bilgisayar deposunda çıktı.

Henüz nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede iş yerini tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Amirliği itfaiye ekipleri yangını su ve köpük sıkarak kontrol altına aldı. İş yeri büyük hasar görürken, depodaki bilgisayarlar kullanılmaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Son dakika haber | Depoda çıkan yangında bilgisayarlar kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber | Depoda çıkan yangında bilgisayarlar kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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