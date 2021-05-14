Son dakika haber! Depoda çıkan yangında 1.2 ton saman yandı
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Son dakika haber! Depoda çıkan yangında 1.2 ton saman yandı

Son dakika haber! Depoda çıkan yangında 1.2 ton saman yandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki büyükbaş hayvan çiftliğinde, saman balyalarının bulunduğu depoda çıkan yangın, 6 saatlik çalışmayla söndürüldü.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki büyükbaş hayvan çiftliğinde, saman balyalarının bulunduğu depoda çıkan yangın, 6 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında, depodaki 1.2 ton saman küle döndü.

Şehzadeler ilçesi kırsal Sancaklıiğdecik Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan çiftliğinde saman balyalarının istiflendiği depoda, dün saat 23.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede saman deposunu sardı. İhbar üzerine bölgeye 13 itfaiye aracı, 6 kent estetiği tankeri, 3 kepçe ve 34 itfaiye personeli sevk edildi. Ekipler, 6 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında 1.2 ton saman kül oldu.


Son dakika haber! Depoda çıkan yangında 1.2 ton saman yandı
Son dakika haber! Depoda çıkan yangında 1.2 ton saman yandı
Son dakika haber! Depoda çıkan yangında 1.2 ton saman yandı
Son dakika haber! Depoda çıkan yangında 1.2 ton saman yandı
Son dakika haber! Depoda çıkan yangında 1.2 ton saman yandı
Son dakika haber! Depoda çıkan yangında 1.2 ton saman yandı
Son dakika haber! Depoda çıkan yangında 1.2 ton saman yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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