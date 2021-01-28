Son dakika haber... Depoda başlayan yangın iki fabrikaya sıçradı
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Son dakika haber... Depoda başlayan yangın iki fabrikaya sıçradı

28.01.2021 10:58 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:02
Son dakika haber... Depoda başlayan yangın iki fabrikaya sıçradı

Son dakika gündem haberi: İZMİR'in Torbalı ilçesinde, ikinci el sanayi makinelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, yandaki palet ve ambalaj fabrikalarına sıçradı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, ikinci el sanayi makinelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, yandaki palet ve ambalaj fabrikalarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin, alevlere müdahalesi sürüyor.

Pancar Mahallesi'ndeki Çetmen Sanayi Sitesi'nde ikinci el sanayi makinelerinin bulunduğu depoda bu sabah saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede tüm depoyu saran alevlere, ilk müdahaleyi işçiler, yangın söndürme tüpleri ile yaptı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede bitişikteki palet fabrikası ile ambalaj fabrikasına sıçradı. Fabrikalardaki işçiler tahliye edilirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, ilçenin farklı yerlerinden görüldü.


Son dakika haber... Depoda başlayan yangın iki fabrikaya sıçradı
Son dakika haber... Depoda başlayan yangın iki fabrikaya sıçradı
Son dakika haber... Depoda başlayan yangın iki fabrikaya sıçradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim DANIŞ

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