Son dakika haber! Depo yangınında genç kadının motosikleti küle döndü
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Son dakika haber! Depo yangınında genç kadının motosikleti küle döndü

12.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:58
Son dakika haber! Depo yangınında genç kadının motosikleti küle döndü

Son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da bir apartmanın kullanılmayan deposunda çıkan yangında, park halindeki motosiklet kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA'da bir apartmanın kullanılmayan deposunda çıkan yangında, park halindeki motosiklet kullanılamaz hale geldi. Motosikletin sahibi Hilal Hekim (31), komşuların patlama sesiyle yangının başladığını belirterek, motosikletinin kundaklama sonucu yandığını ileri sürdü.

Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 253 Sokak'taki 4 katlı apartmanın girişinde bulunan kullanılmayan depoda gece saatlerinde yangın çıktı. Patlama sesiyle depo ile park halindeki bir motosikletin yandığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını söndürülürken, depoda bulunan atıl malzemeler ile deponun yanına park halindeki motosiklet yandı.

Motosikletinin kundaklama sonucu yandığını ileri süren Hilal Hekim, "Komşular bir patlama sesi duymuş. Patlama sesiyle bize haber verdiler. Söndürmeye çalıştık ama olmadı. İtfaiye geldi ve söndürme işlemini gerçekleştirdi ancak motosiklet kullanılamaz hale geldi. Depoda da maddi hasar oluştu" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis inceleme başlattı.


Son dakika haber! Depo yangınında genç kadının motosikleti küle döndü
Son dakika haber! Depo yangınında genç kadının motosikleti küle döndü
Son dakika haber! Depo yangınında genç kadının motosikleti küle döndü
Son dakika haber! Depo yangınında genç kadının motosikleti küle döndü
Son dakika haber! Depo yangınında genç kadının motosikleti küle döndü
Son dakika haber! Depo yangınında genç kadının motosikleti küle döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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