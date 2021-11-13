Son dakika haber: Denizlispor'un gençleri rahat kazandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Denizlispor'un gençleri rahat kazandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haber: Denizlispor'un gençleri rahat kazandı

Son dakika haberlerine göre A. Denizlispor U-19, U-19 Gelişim TFF 1.Ligi'nin üçüncü haftasında RH Bandırmaspor'u konuk etti.

A. Denizlispor U-19, U-19 Gelişim TFF 1.Ligi'nin üçüncü haftasında RH Bandırmaspor'u konuk etti.

Doğan Seyfi Atlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan A. Denizlispor U-19, puanını 7'ye çıkardı.

Maç fazlası ile lider konumda bulunan A. Denizlispor U19'un gollerini Berkant Gündem, Mehmet Eren Sıngın, Melik Talha Çiftçi kaydetti. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title