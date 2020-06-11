Son dakika haber! Denizlili sanayiciden bakteri ve virüse karşı etkili seccade
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Denizlili sanayiciden bakteri ve virüse karşı etkili seccade

Son dakika haberine göre qDenizlili sanayiciden bakteri ve virüse karşı etkili seccadeDENİZLİ'de İnovasyon ve ARGE'ye dayalı ürünler geliştiren tekstil şirketi, 8 yıllık çalışma sonucu ürettiği uluslararası bakteri testlerinden geçen yüzde 100 pamuktan ürettiği anti-bakteriyel kumaştan bu kez de seccade geliştirdi.

Son dakika haber! Denizlili sanayiciden bakteri ve virüse karşı etkili seccade
11.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:35

qDenizlili sanayiciden bakteri ve virüse karşı etkili seccade

DENİZLİ'de İnovasyon ve ARGE'ye dayalı ürünler geliştiren tekstil şirketi, 8 yıllık çalışma sonucu ürettiği uluslararası bakteri testlerinden geçen yüzde 100 pamuktan ürettiği anti-bakteriyel kumaştan bu kez de seccade geliştirdi. Aynı şirket daha önce de birçok ödül alan ve uluslararası patentli olan kumaştan anti-bakteriyel maske ve eldiven üretmişti.

Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren, 55 ülkeye ihracat yapan tekstil şirketi, inovasyon ve ARGE'ye dayalı ürünler geliştiriyor. Şirket, 8 yıldır üzerinde çalışılan ve uluslararası bakteri testlerinden geçen yüzde 100 pamuktan anti-bakteriyel kumaş geliştirdi. Uluslararası patenti alınan ve Evolution Of Cotton (EOC) adı verilen kumaş, Türkiye'nin En İnovatif Kobisi Ödülü, İstanbul Sanayi Odası Çevre Ödülü ve İstanbul Altın Değerler Ödüllerini aldı. Ayrıca anti-bakteriyel kumaş uluslararası bakteri testlerinden de geçti. Koronavirüs süreciyle birlikte vatandaşların bakterilerden korunma yollarına önem veren şirket, anti-bakteriyel kumaştan maske ve eldiven üretmişti. Tekstil şirketin yönetim kurulu başkanı ve Haliç Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünde Öğretim Görevlisi-Sanayici İsa Dal ve ARGE ve Üretim Müdürü Ali Taner Özyurt, bugünlerde koronavirüs sürecinde vatandaşların özel ve tek kullanımlık ürünler tercih etmesi üzerine de anti-bakteriyel kumaştan bu kez de yıkanabilir bakteri ve virüse karşı etkili seccade üretti. Seccadeler maskeleriyle birlikte tercih edilen renklere göre üretiliyor. Ayrıca şirket, vatandaşlar için camide ya da başka bir yerde namaz kılabilmesi için tek kullanımlık 'kullan at' seccadede geliştirdi. 

Şirketin AR-GE ve Üretim Müdürü Ali Taner Özyurt, antibakteriyel koruma özellikli kumaş üzerinde 8 yıldır çalıştıklarını, bu kumaştan seccade de geliştirdiklerini söyledi. Özyurt, seccadelerin yıkanıp tekrar kullanılabilir olduğunu ifade ederek, "Şirket olarak 23 yıldır inovasyona dayalı ürünler geliştiriyoruz. 8 yıldır yaptığımız çalışma sonucu anti-bakteriyel özellik kazandıran kumaş geliştirdik. Ürettiğimiz bu kumaş, Almanya ve Hong Kong'da bağımsız enstitüler tarafından belgelendi ve tescillendi. Aynı kumaştan daha önce maske ve eldiven üretmiştik. Şimdi de günümüz ihtiyacına göre anti-bakteriyel kumaşımızı seccadeye uyguladık. Ürettiğimiz seccade bakteri ve virüse karşı etkili. Lisanslı, uluslararası patentli bir ürünümüzdür. Bu süreçte anti-bakteriyel ve anti-viral ürünler kullanmamız gerekiyor. Bireysel ürünler ön plana çıkıyor. Bizde kişiye özel ve tek kullanımlık ürünler geliştirmeye başladık. Havlu, bornoz, çarşaf gibi ürünler ön palana çıkıyor" dedi. Özyurt ayrıca, tek kullanımlık 'kullan at' sperlik de ürettiklerini sözlerine ekledi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti Haber
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin Haber
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Fahrettin Altun Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Fatma Girik Yasmin Erbil Demet Akalın
Spor Bülent Uygun Nihat Özdemir Hikmet Karaman Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Bakan Milli Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Denizlili sanayiciden bakteri ve virüse karşı etkili seccade - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 13:21:47. #1.15#
title