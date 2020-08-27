Son dakika haber: DENİZLİ Oto galeride silahlı kavga; 3 yaralı
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Son dakika haber: DENİZLİ Oto galeride silahlı kavga; 3 yaralı

Bir son dakika haberine göre Oto galeride silahlı kavga; 3 yaralıDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki oto galeride çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

27.08.2020 21:16 | Son Güncelleme: 27.08.2020 21:21

Oto galeride silahlı kavga; 3 yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki oto galeride çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı'ndaki oto galeride meydana geldi. İddiaya göre, oto galeriye gelen kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi ile iş yeri görevlisi A.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.S. ve o sırada oto galeride bulunan G.A. ve E.A. pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandı. Şüpheliler ise geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda saçmaların isabet ettiği bir otomobil de zarar gördü.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Son dakika haber: DENİZLİ Oto galeride silahlı kavga; 3 yaralı

Kaynak: DHA

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