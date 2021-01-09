Son dakika haber | Denizli merkezli uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
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Son dakika haber | Denizli merkezli uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

09.01.2021 16:22 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:31
Son dakika haber | Denizli merkezli uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

Son dakika haberlerine göre DENİZLİ merkezli 2 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

DENİZLİ merkezli 2 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçen perşembe günü operasyon yaptı. Denizli'nin Çivril ilçesi ile İzmir'de belirlenen 10 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, özel harekat polisleri açılmayan çelik kapıları koçbaşıyla kırdı. Adreslerde narkotik köpekler ile yapılan aramada 5 gram eroin, 40 gram esrar, 15 gram Afyon sakızı, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. 17 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 5'i tutuklandı. 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Denizli
Son dakika haber | Denizli merkezli uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
Son dakika haber | Denizli merkezli uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
Son dakika haber | Denizli merkezli uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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