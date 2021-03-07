Son dakika haber... DENİZLİ Havalimanındaki uyuşturucu operasyonunda 2 İranlı tutuklandı
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Son dakika haber... DENİZLİ Havalimanındaki uyuşturucu operasyonunda 2 İranlı tutuklandı

07.03.2021 17:52 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:57

Son dakika haberleri... Havalimanındaki uyuşturucu operasyonunda 2 İranlı tutuklandıDENİZLİ Çardak Havalimanı'nda polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları İran uyruklu N.H. (58) ve A.A.'ya ait (68) sırt çantalarınde özel eğitimli narkotik köpeği 'Yappa' ile yapılan aramada 1 kilo 580 gram uyuşturucu madde bulundu.

Havalimanındaki uyuşturucu operasyonunda 2 İranlı tutuklandı

DENİZLİ Çardak Havalimanı'nda polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları İran uyruklu N.H. (58) ve A.A.'ya ait (68) sırt çantalarınde özel eğitimli narkotik köpeği 'Yappa' ile yapılan aramada 1 kilo 580 gram uyuşturucu madde bulundu. Adliyeye sevk edilen İran uyruklu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, dün İran'ın başkenti Tahran'dan gelen iki yolcuyu davranışından şüphelenerek yakın takibe aldı. Bunun üzerine İran uyruklu N.H. (58) ve A.A.'ya ait (68) sırt çantaları özel eğitimli narkotik köpeği 'Yappa' ile arandı, valizleri X-ray cihazıyla kontrol edildi. Aramalarda çanta ve valiz içine gizlenmiş 5 ayrı poşette, tablet halinde toplam 1 kilo 580 gram metamfetamin ele geçirildi.

İRAN UYRUKLU 4 ŞÜPHELİ

Polis ekipleri, havalimanında yakalanan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadesi üzerine temas halinde oldukları tespit edilen İran uyruklu H.F. (59) ile M.T. (51) de Pamukkale ilçesindeki bulundukları adreste yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.H. ile A.A. tutuklanırken diğer iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber... DENİZLİ Havalimanındaki uyuşturucu operasyonunda 2 İranlı tutuklandı
Son dakika haber... DENİZLİ Havalimanındaki uyuşturucu operasyonunda 2 İranlı tutuklandı
Son dakika haber... DENİZLİ Havalimanındaki uyuşturucu operasyonunda 2 İranlı tutuklandı
Son dakika haber... DENİZLİ Havalimanındaki uyuşturucu operasyonunda 2 İranlı tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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