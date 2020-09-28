Son dakika haber... Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
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Son dakika haber... Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

28.09.2020 16:11 | Son Güncelleme: 28.09.2020 16:14
Son dakika haber... Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

Son dakika haberine göre Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 144 gram metamfetamin, 53 gram eroin, 21 gram esrar, 6 kök kenevir bitkisi, 1,5 gram kokain, 1,5 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, tabanca ve tüfeğe ait 13 mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 35 bin 509 lira ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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