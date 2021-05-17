Son dakika haber... Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı
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Son dakika haber... Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Son dakika haber... Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Denizli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Denizli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10-16 Mayıs'ta kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik köpeği desteğiyle yapılan aramalarda 3 uyuşturucu hap, 560 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu,1 hassas terazi ile 1 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğerler şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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