Son dakika haber... Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı
Son dakika gündem haberine göre Denizli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Denizli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10-16 Mayıs'ta kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik köpeği desteğiyle yapılan aramalarda 3 uyuşturucu hap, 560 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu,1 hassas terazi ile 1 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Diğerler şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek