Son dakika haber! Denizli'de yeşil reçeteli ilaç operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haber! Denizli'de yeşil reçeteli ilaç operasyonu: 3 gözaltı

13.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:01
Son dakika haber! Denizli'de yeşil reçeteli ilaç operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberler: DENİZLİ'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, arama yapılan otomobilde yeşil reçeteyle satılan 23 bin 408 ilaç ele geçirildi.

DENİZLİ'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, arama yapılan otomobilde yeşil reçeteyle satılan 23 bin 408 ilaç ele geçirildi. Aralarında eski ilaç mümessilinin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah kente yeşil reçeteyle satılan ilaç getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında şüpheli görülen otomobil durduruldu. Otomobilde, narkotik köpekler 'Arya' ve 'Arteon' ile yapılan aramalarda 23 bin 408 ilaç ele geçirildi.Aralarında eski ilaç mümessilinin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Son dakika haber! Denizli'de yeşil reçeteli ilaç operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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