Son dakika haber... Denizli'de yerleşim yerleri yakınında orman yangını (2)

Son dakika habere göre BAKAN PAKDEMİRLİ: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Denizli'deki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.