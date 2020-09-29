Son dakika haber! Denizli'de yankesicilik yaptığı öne sürülen kadın yakalandı
29.09.2020 09:51 | Son Güncelleme: 29.09.2020 09:55
Son dakika haberi: Denizli'nin Tavas ilçesinde pazar yerlerinde yankesicilik yaptığı iddia edilen kadın, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde pazar yerlerinde yankesicilik yaptığı iddia edilen kadın, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kurulan pazarlarda yankesicilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlıktan 19 suç kaydı olan L.U'nun (45) Nikfer pazar yerinde olduğu tespit edildi. Kadın, S.A'nın (77) gömleğinin cebinden cüzdanını aldığı sırada yakalandı.
Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu