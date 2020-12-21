Son dakika haber! Denizli'de uyuşturucu ticaretine 14 tutuklama
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Son dakika haber! Denizli'de uyuşturucu ticaretine 14 tutuklama

21.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:53
Son dakika haber! Denizli'de uyuşturucu ticaretine 14 tutuklama

Son dakika haberleri... DENİZLİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 14'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DENİZLİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 14'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 29 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 259 gram esrar, 30 gram kokain, 36 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 9 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 17 adet mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Diğer 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haber! Denizli'de uyuşturucu ticaretine 14 tutuklama
Son dakika haber! Denizli'de uyuşturucu ticaretine 14 tutuklama
Son dakika haber! Denizli'de uyuşturucu ticaretine 14 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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