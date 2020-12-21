Son dakika haber! Denizli'de uyuşturucu ticaretine 14 tutuklama

DENİZLİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 14'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 29 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 259 gram esrar, 30 gram kokain, 36 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 9 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 17 adet mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Diğer 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT