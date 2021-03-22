Son dakika haber... Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheli tutuklandı

22.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:23
Son dakika haber... Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslerde narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Bir evin çatısındaki kiremitlerin altına gizlenmiş 100 gram afyon sakızı ile 151 gram reçine esrar ele geçiren ekipler, yabancı uyruklu 2 kişiyi yakaladı.

Zanlılarla bağlantılı 38 şüpheliyi daha tespit eden polis, şüphelilerin evlerinde 204 gram esrar, 191 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram eroin, 475 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si yabancı uyruklu 21'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Vladimir Putin Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ali Sunal Merve Dizdar Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Bülent Uygun Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 15:29:06. #1.14#
title