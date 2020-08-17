Son dakika haber... Denizli'de terör propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı Son dakika gündem haberi... Denizli'de, sosyal medya üzerinden terör örgütleri DHKP/C ve PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de, sosyal medya üzerinden terör örgütleri DHKP/C ve PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Kaynak: AA