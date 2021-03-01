Son dakika haber... Denizli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı
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Son dakika haber... Denizli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı

01.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:06
Son dakika haber... Denizli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı

Son dakika haber: Denizli'de terör örgütü PKK/KCK üyeliği suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Denizli'de terör örgütü PKK/KCK üyeliği suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

K.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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