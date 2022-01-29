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Son dakika haber: Denizli'de sokakta havaya açılan ateş sonucu 1 çocuk yaralandı

AA, Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Son dakika haber: Denizli'de sokakta havaya açılan ateş sonucu 1 çocuk yaralandı

Son dakika haberler... Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, havaya rastgele ateş açılması sonucu evinin terasında oynayan çocuk yaralandı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, havaya rastgele ateş açılması sonucu evinin terasında oynayan çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sevindik Mahallesi 2303 Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla havaya rastgele ateş açtı.

Bu sırada 3 katlı apartmanın terasında oynadığı belirtilen A.A.Ö. (12), tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu karnından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, havaya rastgele ateş açan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Haber

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