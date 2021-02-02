Son dakika haberi... Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İran uyruklu A.R. (34), yanında gelen bir kişiyle Atalar Mahallesi'ndeki bir apartta Afganistan uyruklu Sultan Mohammad Mohammadi'yi (34) darbedip, silahla ateş ederek yaraladı.

Mohammadi'nin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaya olarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan Mohamadi'nin 2 kişi tarafından darbedilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde koridorda 2 kişi tarafından darbedilen Mohammadi'nin yaralı halde yardım istemesi, şüphelilerin kaçma anı ve binadakilerin koşuşturmaları yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek