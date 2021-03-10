Son dakika haberleri | Silahlı kavgada 1 kişiyi öldürülmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri | Silahlı kavgada 1 kişiyi öldürülmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı

10.03.2021 19:31 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:41

Son dakika haberleri: Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir kişinin tüfekle öldürülmesiyle ilgili iki şüpheli tutuklandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir kişinin tüfekle öldürülmesiyle ilgili iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahallesi 5001 Sokak'taki bir oto yıkamacıda üç gün önce Mustafa Dev'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Y.E.İ. ile F.İ, Z.T, Y.H. ve H.B'nin emniyetteki ifadeleri doğrultusunda olayla ilgili şüpheliler Y.G, B.O.B, G.A, S.K, B.E ile Y.K. de yakalandı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan F.İ, Z.T, Y.H. ve H.B, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı, 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.E.İ ile B.O.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 Mart'ta bir oto yıkamacıda, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tüfekle ağır yaralanan Mustafa Dev hayatını kaybetmişti.

Son dakika haberleri | Silahlı kavgada 1 kişiyi öldürülmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | Silahlı kavgada 1 kişiyi öldürülmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | Silahlı kavgada 1 kişiyi öldürülmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | Silahlı kavgada 1 kişiyi öldürülmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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