Son dakika haber... Denizli'de silahla yaralanan bir kişi kendi kullandığı otomobiliyle hastaneye gitti
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Son dakika haber... Denizli'de silahla yaralanan bir kişi kendi kullandığı otomobiliyle hastaneye gitti

Son dakika haberleri: Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı eski komşusunun tabancayla yaraladığı bir kişi, kendi kullandığı otomobiliyle gittiği hastanede tedavi altına alındı.

Son dakika haber... Denizli'de silahla yaralanan bir kişi kendi kullandığı otomobiliyle hastaneye gitti
26.08.2020 02:23 | Son Güncelleme: 26.08.2020 02:26

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı eski komşusunun tabancayla yaraladığı bir kişi, kendi kullandığı otomobiliyle gittiği hastanede tedavi altına alındı.

Muratdede Mahallesinde Dalyan A, tartıştığı eski işyeri komşusu R.U'nun tabancasından çıkan kurşunlara hedef oldu.

Yaralanan Dalyan A, direksiyonunun başına geçtiği otomobiliyle gittiği Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Dalyan A'nın hastaneye geldiği otomobil, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.

Polis ekipleri, kaçan silahla yaralama şüphelisi R.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

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