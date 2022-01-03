Son dakika haber! Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 3 tabanca malzemesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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