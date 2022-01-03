Son dakika haber! Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber! Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 3 tabanca malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title