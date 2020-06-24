Son dakika haber: Denizli'de rahatsızlığı 17 yıldır devam eden hasta PAÜ Hastanesinde tedavi edildi Son dakika habere göre Denizli'de 17 yıldır rahim sarkması olan ve ciddi zorluklar yaşayan 67 yaşındaki kadın hasta, üniversitede yapılan ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Denizli'de 17 yıldır rahim sarkması olan ve ciddi zorluklar yaşayan 67 yaşındaki kadın hasta, üniversitede yapılan ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 17 yıldır rahim sarkması şikayeti olan ve şikayetini söylemeye utandığından hiçbir sağlık kuruluşuna başvuramayan kadın, son dönemlerde rahim sarkmasına bağlı idrar yapmada ciddi zorluklar yaşamaya başladı.

Böbreği zarar gören ve böbrek fonksiyonları bozulmaya başlayan kadının yine rahim sarkmasına bağlı yürümede, oturmada zorluk ve ağrı çekmesi, şikayetlerinde artış ve böbrek fonksiyonlarında bozulma nedeniyle eşi ve çocukları tarafından ikna edilerek PAÜ Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına başvurdu.

Hastanede yapılan muayenede ileri evre rahim sarkması olan hasta, PAÜ Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Soner Gök tarafından yapılan ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Karnından hiçbir kesi yapılmadan rahim ve yumurtalıkları alınan ve idrar kesesindeki sarkma düzeltilen kadının askı ameliyatı ile idrar kesesi ve haznesi önceki olağan anatomik pozisyonuna getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğretim Üyesi Gök, rahim sarkmasının nadir olarak genç yaştaki kadınlarda görülebilmesine karşın genellikle ileri yaşta ve çoğunlukla çok doğum yapmış kadınlarda görüldüğünü, kadınların hayat kalitesini, konforunu ve özgüvenini düşüren bir sağlık problemi olduğunu belirtti.

Utanma ve korkuya bağlı doktora başvurmada gecikmenin zamanla idrar yapamamaya bağlı olarak böbrek fonksiyonlarının bozulması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğine işaret eden Dr. Gök, hastaların her zaman detaylı bilgilendirilmesinin ve erken tedavinin önemini vurguladı.

Dr. Gök, ameliyat sonrası 2. günde şifa ile taburcu edilen hastanın 2 hafta sonra kontrole geldiğinde kısa sürede hayat kalitesi ve konforundaki artışın tarifinin olmadığını, ameliyatın korktuğu kadar zor geçmediğini ifade ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA