Son dakika haber: Denizli'de ormanlık alanda ki yangında 50 hektar zarar gördü
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Son dakika haber: Denizli'de ormanlık alanda ki yangında 50 hektar zarar gördü

Bir son dakika haberine göre Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Son dakika haber: Denizli'de ormanlık alanda ki yangında 50 hektar zarar gördü
25.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:43

Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ormanlık alanda meydana gelen yangında 50 hektar alan zarar gördü.

Yangın, Çal ilçesinde Kabalar Mahallesi Adıgüzeller Barajının yakınlardaki ormanlık alanda meydana geldi. ormanlık alanda yükselen Dumaları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. 10 arazöz ve yangın söndürme helikopterleri ile yangına müdahale edildi. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen orman yangını yaklaşık 1,5 saatte kontrole alındı. Meydana gelen yangında 50 hektarlık alan zarar gördüğü öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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