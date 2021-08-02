Son dakika haber... Denizli'de orman yangını
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Son dakika haber... Denizli'de orman yangını

Son dakika haber... Denizli'de orman yangını
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre DENİZLİ'nin Buldan ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere karadan müdahale sürerken, köylüler de damacanalar ve traktörlerinin arkasına bağladıkları su tanklarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kırsal Türlübey Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazözle orman işçileri sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Köylüler, damacanalar ve traktörlerin arkasına bağladıkları su tanklarıyla taşıdıkları sularla alevlere müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son dakika haber... Denizli'de orman yangını
Son dakika haber... Denizli'de orman yangını
Son dakika haber... Denizli'de orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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