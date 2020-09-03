Son dakika haber: Denizli'de orman yangını
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Son dakika haber: Denizli'de orman yangını

Son dakika gündem haberine göre Denizli'nin Çardak ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

Son dakika haber: Denizli'de orman yangını
03.09.2020 23:09 | Son Güncelleme: 03.09.2020 23:12

Denizli'nin Çardak ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

Hayriye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangında 49 arazöz, 16 tanker, 2 ilk müdahale aracı, 7 helikopter, 8 dozer ve 150 personel müdahale ediliyor.

Helikopterler havanın kararmasının ardından çalışmalarına ara verdi.

Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri ise yangına yakın mahallelerde güvenlik önlemi aldı.

Yangın çıktığı esnada ormanda çalışan bir işçinin kullandığı traktör ve römork yangında kullanılmaz hale geldi.

Bu arada yangının yerleşim yerine ulaşmaması için tarlaların iş makinesiyle sürüldüğü görüldü.

Yangın rüzgarın da etkisiyle Denizli-Burdur sınırında etkisini gösteren yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangın çıkan alanda ekiplerin çalışmasını izledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, havadan yaptığı incelemenin ardından yangın çıkan alanın içerisine arazi aracıyla girerek incelemesini sürdürdü.

Pakdemirli, burada orman ekiplerinin yangının genişlemesini önlemek ve kontrol altına almak için karşı ateş yakma uygulamasını yerinde takip etti.

Alevlerin yükseldiği bölgede bir süre çalışmaları izleyen Pakdemirli, daha sonra mahalle sakinleriyle görüştü.

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Kaynak: AA

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