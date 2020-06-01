Son dakika haber: Denizli'de normalleşme süreci başladı Son dakika genel haberi... Denizli'de normalleşme süreci başladı Otogar, kafe ve restoranlarda hayat yavaş yavaş normale dönemeye başladı Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında Denizli'de uzun süredir kapalı olan otogar, kafeler ve restoranlar yeni tedbirler kapsamında...

Denizli'de normalleşme süreci başladı

Otogar, kafe ve restoranlarda hayat yavaş yavaş normale dönemeye başladı

DENİZLİ - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında Denizli'de uzun süredir kapalı olan otogar, kafeler ve restoranlar yeni tedbirler kapsamında açılmaya başlarken, kentte hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni normalleşme süreci kapsamında Denizli'de birçok iş yeri yeniden faaliyete başlarken, Denizli Otobüs Terminali de vatandaşların kullanımına açıldı. Bugün itibariyle eski günlerine geri dönmeye başlayan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan kafeler, restoranlar ve çay ocakları da kullanıma açılmasıyla beraber yoğunluklar yaşanırken maskesi olmayan ve kurallara uymayan vatandaşlar işletmelerin kapılarından geri döndü.

Kafeler 2 buçuk ay sonra açıldı

Tedbirler kapsamında yaklaşık olarak yaklaşık 2 buçuk aydır kapalı olan kafelerden birinin işletmecisi olan Günay Sarıkavak, bu süre zarfında vatandaşları özlediklerini söyledi. Günay Sarıkavak, "Çok şükür açtık. 2 buçuk aydır kapalıydık. Biz vatandaşımızı özledik, vatandaşımız da bizi özledi. Sosyal mesafe kuralları çerçevesince hizmet vereceğiz inşallah. El dezenfektenine, maske kuralına, sosyal mesafe kuralına dikkate diyoruz. Zaten kendi elemanımızın kendi aldığı tedbirler var. Bu şekilde başladık. Daha da geliştireceğiz kendimizi" diye konuştu.

Kaynak: İHA