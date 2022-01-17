Son dakika haber... Denizli'de motosikletlinin öldüğü kazaya karışan otomobilin sürücüsü yakalandı
Son dakika habere göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dün motosikletlinin hayatını kaybettiği kazaya karışan otomobilin sürücüsü yakalandı.
MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dün motosikletlinin hayatını kaybettiği kazaya karışan otomobilin sürücüsü yakalandı.
Polis ekipleri, Necati Yasin Batır yönetimindeki 42 H 1442 motosikletin, yolda sollama yapan otomobille çarpıştığını, yolcu minibüsüne çarpan otomobilin sürücüsünün kaza yerinden kaçtığını belirledi.
Yürütülen soruşturmada 20 AGG 462 plakalı otomobilin sürücüsü M.K. gözaltına alındı. M.K'nin 2,40 promil alkollü olduğu belirlendi.
Öte yandan kazanın çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletle otomobilin çarpışması, motosiklet sürücüsünün yola savrulması yer alıyor.
Merkezefendi Caddesi'nde dün meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Necati Yasin Batır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.