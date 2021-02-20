Son dakika haber! Denizli'de kumar oynayan 22 kişiye para cezası kesildi
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Son dakika haber! Denizli'de kumar oynayan 22 kişiye para cezası kesildi

20.02.2021 22:35 | Son Güncelleme: 20.02.2021 22:42
Son dakika haber! Denizli'de kumar oynayan 22 kişiye para cezası kesildi

Gelen son dakika haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir ikametgahta kumar oynadıkları belirlenen 22 kişiye, toplam 99 bin lira ceza uygulandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir ikametgahta kumar oynadıkları belirlenen 22 kişiye, toplam 99 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pelitlibağ Mahallesi 1831. Sokak'ta bulunan bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Akşam saatlerinde eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, 22 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Yapılan aramalarda odada kumar masaları, çok sayıda iskambil kağıdı, 1830 lira para ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirildi.

Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 22 kişiye toplam 99 bin lira para cezası kesildi.

Zabıta ekiplerince ev mühürlenirken 22 kişi işlemleri için karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz TOKAT

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