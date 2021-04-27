Son dakika haber! Denizli'de kullandığı traktörün üzerine bahçe kapısının kirişi düşen kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Denizli'de kullandığı traktörün üzerine bahçe kapısının kirişi düşen kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber! Denizli'de kullandığı traktörün üzerine bahçe kapısının kirişi düşen kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'nin Buldan ilçesinde, traktörle çarptığı bahçe kapısının kirişinin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, traktörle çarptığı bahçe kapısının kirişinin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle'de yaşayan Hamdi Gökçe (65), traktörle yakınına ait bahçeden çıktığı sırada aracın arkasındaki demir korkuluk, bahçe kapısı üzerindeki beton kirişe çarptı.

Üzerine kiriş devrilen Gökçe ağır yaralandı, traktör kaldırıma çıkarak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Ömer Ali Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Denizli'de kullandığı traktörün üzerine bahçe kapısının kirişi düşen kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:45:02. #1.14#

title