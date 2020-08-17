Son dakika haber! Denizli'de kapı korkuluğuna sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberi: Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kapı korkuluğuna sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
17.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:34
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kapı korkuluğuna sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Hacıeyüplü Mahallesi'nde bir binanın kapı korkuluklarına sıkışan köpeği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Denizli Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri, olay yerine gelerek özel aparatla köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
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Kaynak: AA